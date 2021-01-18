Анатолий Тимощук: Любая война – горе для каждой из сторон

Анатолий Тимощук высказался о военном конфликте на востоке Украины.

«Есть политические высказывания и отношения, – отметил бывший капитан донецкого «Шахтера» и петербургского «Зенита» в интервью для издания «Гол». – Стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей.

Считаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. Любая война – горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира.

Я в целом достаточно устойчив к критике и мало обращаю внимания на то, что пишется в интернете. То, что там видишь и можешь ощутить, сделано, чтобы раздуть какую-то ситуацию и сенсацию. И многие игроки говорят: «Все, что пишут, – это не правда». Слухи, сплетни – это маркетинговые или рекламные ходы.

В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. На данный момент наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом. Что бы кому бы ни хотелось – сколько людей, столько и мнений».