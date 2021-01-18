Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Лингард может перейти в «Шеффилд»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти в «Шеффилд» на правах аренды, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 28-летний англичанин хочет зимой сменить команду, так как не получает достаточного количества игрового времени. В текущем сезоне полузащитник провел два матча в Кубке английской лиги и один - в Кубке Англии.

Добавим, что Лингард является воспитанником «МЮ». За основную команду манкунианцев он провел 210 матчей, забил 33 гола и сделал 20 результативных передач.

Контракт хавбека с «Юнайтед» рассчитан до июня 2022 года.