У Ди Марии есть предложения от «Ювентуса» и «Тоттенхэма»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария после завершения нынешнего сезона может покинуть «ПСЖ».

Как сообщает Don Balon, в переходе 32-летнего футболиста заинтересованы туринский «Ювентус» и лондонский «Тоттенхэм», где работает Жозе Моуринью, ранее сотрудничавший с Ди Марией в мадридском «Реале».

Анхель пока еще не продлил с «ПСЖ» контракт, который рассчитан до 30 июня нынешнего года. В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за парижский клуб 21 матч, забив четыре мяча и сделав девять голевых передач.

В 2015 году парижский клуб заплатил «Манчестер Юнайтед» 63 миллиона евро за трансфер Ди Марии.