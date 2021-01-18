«Урал» разорвал контракты с защитниками Золотовым и Шанбиевым

Защитники Николай Золотов и Шамсиддин Шанбиев покидают «Урал».
Пресс-служба клуба сообщает, что контракты с обоими футболистами расторгнуты по взаимному согласию сторон.
⚡Защитники Николай Золотов и Шамсиддин Шанбиев покидают «Урал».— ФК Урал (@FCURAL) January 18, 2021
Контракты с футболистами расторгнуты по взаимному согласию сторон.
Благодарим Николая и Шамсиддина за выступление в составе нашего клуба и желаем успешного продолжения спортивной карьеры! 🤝 pic.twitter.com/E4mnhQ5vKq
26-летний Золотов перешел в «Урал» из «Витебска» в январе 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду девять встреч.