«Челси» готов заплатить дортмундской «Боруссии» более 80 миллионов евро за переход Холанда

The Athletic сообщает, что после завершения нынешнего сезона «Челси» намерен осуществить переход 20-летнего норвежского нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

В соглашении норвежца с немецким клубом есть пункт о согласии на продажу за 75 миллионов евро, однако он вступит в силу лишь летом 2022 года. В «Челси» при этом согласны заплатить больше, чтобы опередить всех возможных конкурентов.

Если сделка действительно осуществиться, то лондонцы побьют свой трансферный рекорд. Ранее клуб Романа Абрамовича заплатил по 80 миллионов евро «Атлетику» за испанского вратаря Кепу и «Байеру» за немецкого атакующего полузащитника Кая Хаверца.

В январе прошлого года «Боруссия» заплатила «Зальцбургу» 20 млн евро за трансфер Холанда. С тех пор Эрлинг забил 35 мячей в 35 матчах за дортмундский клуб, сделав также шесть голевых передач.