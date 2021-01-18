Юрген Клопп: Не знаю, когда Матип сможет вернуться на поле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не знает, когда защитник Жоэль Матип сможет помочь мерсисайдцам.

«Жоэль уже тренируется с нами, но я все еще не могу сказать, сможет ли он помочь нам в ближайших матчах. Скорее всего уже с понедельника, 18 января, он будет тренироваться в общей группе. Но пока мы точно не знаем, когда он сможет появиться на поле», - цитирует немецкого специалиста пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, Матип получил травму в матче 15-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1), который состоялся 27 декабря. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей, в которых забил один гол и дважды ассистировал партнерам.

Добавим, что 21 января «Ливерпуль» в очередном туре чемпионата Англии встретится с «Бернли».