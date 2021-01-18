Юрген Клопп: Не знаю, когда Матип сможет вернуться на поле

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Бразилия - Серия А окончен Интернасьонал 4 Форталеза 2
Бразилия - Серия А окончен Сеара 1 Ред Булл Брагантино 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Флорида Пантерз 5 Чикаго Блэкхоукс 2
НБА - регулярный чемпионат окончен Денвер Наггетс 105 Юта Джаз 109
НБА - регулярный чемпионат окончен Сакраменто Кингз 123 Нью-Орлеан Пеликанс 128
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Клипперс 129 Индиана Пэйсерс 96
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Орландо Мэджик 0 1.92 1.92
НХЛ - регулярный чемпионат 20:00 Детройт Ред Уингз 0 Коламбус Блю Джекетс 0 3.2 4.3 1.96
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Атланта Хоукс 0 Миннесота Тимбервулвз 0
Италия - Серия А 22:45 Кальяри 0 Милан 0 5.5 3.9 1.67
Англия - Премьер-лига 23:00 Арсенал 0 Ньюкасл Юнайтед 0
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Майами Хит 0 Детройт Пистонс 0 1.42 2.75
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Сан-Антонио Спёрс 0 1.95 1.88
НХЛ - регулярный чемпионат 01:00 Нью-Йорк Айлендерс 0 Бостон Брюинз 0 2.8 3.9 2.26
НБА - регулярный чемпионат 01:00 Мемфис Гриззлиз 0 Финикс Санз 0
Бразилия - Серия А 01:00 Палмейрас 0 Коринтианс 0 2 3.2 4.2
Бразилия - Серия А 02:00 Гояс 0 Фламенго 0
18 января 13:09
автор: Юрий Нечаев

Юрген Клопп: Не знаю, когда Матип сможет вернуться на поле

Защитник не играет с конца декабря.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не знает, когда защитник Жоэль Матип сможет помочь мерсисайдцам.

«Жоэль уже тренируется с нами, но я все еще не могу сказать, сможет ли он помочь нам в ближайших матчах. Скорее всего уже с понедельника, 18 января, он будет тренироваться в общей группе. Но пока мы точно не знаем, когда он сможет появиться на поле», - цитирует немецкого специалиста пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, Матип получил травму в матче 15-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1), который состоялся 27 декабря. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей, в которых забил один гол и дважды ассистировал партнерам.

Добавим, что 21 января «Ливерпуль» в очередном туре чемпионата Англии встретится с «Бернли».

источник: ФК «Ливерпуль»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Овечкин и Кузнецов проснулись, а "Вашингтон" ещё нет. Россиянам не приходится стыдиться даже за поражениеПроводников готов провести бой с Багаутиновым"Трактор" всухую выиграл у "Локомотива"Стало известно о серьезной болезни ДзюбыСекс-символ мирового биатлона вернулась на подиум Кубка мира«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?
Деньги решают всё? Почему не только «Зенит», но и «Барса» с «Юве» должны выиграть свои чемпионаты
«Плеймейкер» провел финансовый аудит пяти ведущих европейских чемпионатов и Российской Премьер-Лиги за последние пять сезонов, чтобы выявить зависимость турнирных результатов команд от трансферных цен их футболистов.
Зверюга Хендрикс, иранский Гном Гномыч и «Катюша» аутентичная. «Телега едет»#3
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск третий.
Месси сорвался. Великий аргентинец проиграл Суперкубок и был удален за отмашку (видео)
"Барселона" дважды вела в счете в финале Суперкубка Испании благодаря голам Антуана Гризманна, но позволила "Атлетику" перевести игру в овертайм, в котором баски забили еще, а Лионель Месси схватил красную карточку.
С Акинфеевым будет работать тренер, дочка которого – крутая чемпионка. Ставка на красоту#5
Дмитрий Крамаренко отправился на первые зимние сборы ЦСКА в качестве нового тренера вратарей команды. А мы в традиционной рубрике представляем его дочь Лалу – трехкратную чемпинку мира по художественной гимнастике среди юниорок.
Свечников выбил сотню, Романов впервые победил, а у Белоруссии родилась «Легенда № 17». Обзор НХЛ (видео)
«Плеймейкер» рассказывает о матчах очередного игрового дня НХЛ, последовавших за подвигами Артемия Панарина, Павла Бучневича и Александра Георгиева в дерби Нью-Йорка.
Русские рейнджеры взорвали дерби Нью-Йорка: у Панарина и Бучневича по 2 гола, у Георгиева – сухарь (видео)
Во втором матче "Рейнджерс" и "Айлендерс" в стартовавшем сезоне НХЛ дубли Артемия Панарина и Павла Бучневича превратили в кошмар дебютный матч Ильи Сорокина.
Хабиб пока не вернулся, но шансы возросли. Глава UFC назвал условия
После переговоров с Даной Уайтом лучший боец в легком весе Хабиб Нурмагомедов не исключил возобновления карьеры. Но для этого надо выполнить ряд условий.
Кина не будет. Как «Спартак» и «Зенит» не договорились о матче в ОАЭ
Клубы из Москвы и Санкт-Петербурга снова спорят – теперь из-за товарищеской встречи в Дубае, которая не состоится.
Лундквиста оперировали пять часов. Одноклубник Овечкина может не вернуться в большой хоккей
Знаменитый голкипер Хенрик Лундквист, выступающий с этого сезона за "Вашингтон Кэпиталз", перенес открытую операцию на сердце.
«Ахмат» без ютуба, «Спартак» без Баду, «Зенит» без Дзюбы. Клубы РПЛ начинают сборы
«Плеймейкер» представляет обзор первых послеотпускных активностей клубов РПЛ.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика