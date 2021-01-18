Телеканал Sky Sports сообщает, что бывший игрок «Ювентуса» Марио Манджукич проходит медосмотр перед заключением контракта с «Миланом».

По сведением источника, будущее соглашение рассчитано на шесть месяцев до конца нынешнего сезона, но при этом прописана возможность продления сотрудничества еще на один год при соблюдении ряда условий, включая попадание красно-черных в Лигу чемпионов.

C 2015 по 2019 годы хорватский нападающий провел 162 матча за «Ювентус», забив 44 гола и сделав 17 результативных передач.

В январе 2020-го Манджукич заключил контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», но уже в июле покинул команду и с тех пор находится в статусе свободного агента.

Ранее СМИ сообщали о том, что ради перехода в «Милан» Марио отклонил предложения трех московских клубов «Локомотива», ЦСКА и «Спартака».