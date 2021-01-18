Президент «Урала» Иванов - об изменении формата РПЛ: Такими реформами мы убьем футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что формат РПЛ в ближайшее время может быть изменен.

«У нас постоянно хотят изобрести велосипед. Люди, которые владеют нашими клубами, все придумывают и придумывают. Думают, что если играть по новому формату, то они будут выигрывать и играть в еврокубках?

У нас страна большая, сколько у нас игроков с Сибири, Урала, Дальнего Востока. Ну давайте их отключим, пусть играют первенство Москвы. Я категорически против этих реформ. Мы таким образом убьем футбол», - цитирует Иванова Sport24.ru.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что формат РПЛ может быть изменен. Сообщается, что в Доме футбола рассматриваются два варианта проведения чемпионата, но оба они подразумевают сокращение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 12.

Стоит отметить, что сроки реализации проекта на данный момент не прописаны.