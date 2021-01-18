Леонид Федун: Последняя еврокубковая кампания российских клубов показала, что РПЛ требуется реформа

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможность изменения формата проведения турнира РПЛ.

«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа, – отметил Федун в интервью для Sport24.ru – Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату. С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов».

Существует два проекта реформы чемпионата России, предполагающих сокращение количества команд в РПЛ до 12. В будущем шесть лучших команд страны могут встречаться по четыре раза вместо двух по ходу сезон. Второй вариант предполагает проведение матчей на вылет после традиционного турнира в два круга.

Из шести российских участников еврокубков нынешнего сезона лишь «Краснодару» удалось пробиться в плей-офф. В 1/16 финала Лиги Европы зелено-черные в феврале сыграют с загребским «Динамо».

Московское «Динамо» и «Ростов» вылетели из еврокубков еще на стадии квалификации, а «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА не одержали ни одной победы на стадии групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.