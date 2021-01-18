Решение о дисквалификации Месси будет принято завтра. Максимально возможное наказание – 12 матчей

Радиостанция RAC1 сообщает, что Комитет королевской испанской федерации футбола по проведению соревнований примет решение о дисквалификации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси во вторник 19 января.

В воскресном финале Суперкубка Испании Месси получил прямую красную карточку за то, что на исходе дополнительного времени ударил по голове форварда «Атлетика» Асьера Вильялибре по затылку.

Срок дисквалификации аргентинца может составить от четырех до 12 матчей. Наказание распространится на все испанские соревнования, включая чемпионат и Кубок короля.

«Атлетик» по итогам дополнительного времени обыграл «Барселону» со счетом 3:2 и впервые с 2015 году завоевал Суперкубок Испании.