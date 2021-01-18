«Арсенал» готов приобрести форварда «Шахтера» Соломона

Как утверждает The Daily Mail, 21-летнего израильтянина хочет подписать «Арсенал» – «канониры» готовы в ближайшее время отправить официальный запрос по игроку. Также в услугах вингера заинтересован «Манчестер Сити», но на данный момент лондонцы ближе к данному трансферу.

Отметим, что прошлой осенью украинская команда отказала в покупке футболиста двум представителям Серии А – «Аталанте» и «Роме».

Соломон выступает за «Шахтер» с января 2019 года, подписав пятилетний контракт. В общей сложности он провел за клуб 62 матча, забил 12 голов и отдал семь ассистов.

В составе сборной Израиля вингер принял участие в 14 играх (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.