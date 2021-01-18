Вячеслав Колосков: Похоже, для селекционных служб клубов главной задачей является оборот средств

Вячеслав Колосков, ранее руководивший Российским футбольным союзом и занимавший должность вице-президента ФИФА, считает, что в данный момент нет условий для отмены лимита на легионеров.

«За последние годы лимит неоднократно претерпевал изменения, – отметил Колосков в интервью для «Спорт уик-энда». – Вокруг этого постоянно идет какая-то непонятная мне возня. Выскажу свою позицию: лимит нам нужен, без него мы бы и сборную на ЧМ-2018 не наскребли и с каждым годом превращались бы в футбольную державу третьего мира. Сейчас принята формула «17+8» в заявке, но игроки из Армении, Белоруссии и Казахстана легионерами не считаются. В одном из матчей в стартовом составе «Краснодара» был всего один россиянин, вратарь Матвей Сафонов. Для сборной это просто катастрофа.

Сборная формируется в основном из игроков пяти команд. Если в каждой из них одновременно выйдут на поле по восемь легионеров да еще несколько белорусов и казахстанцев, кто же останется? Пять вратарей и еще чуть больше десятка полевых игроков? Есть еще один нюанс. Уровень легионеров, заполонивших РПЛ, порой не выдерживает никакой критики. За большие деньги покупаются футболисты, с которыми расстаются без сожаления после первого же сезона. По подобной схеме работают на трансферном рынке не только середняки и аутсайдеры, но и столичные клубы. Даже непонятно, каким образом мог появиться в ЦСКА такой игрок, как Адольфо Гайч. Такое впечатление, что для селекционных служб главной задачей является оборот средств.

Если честно, то никогда не вникал в нюансы деятельности футбольных агентов и не очень хорошо знаком с этой темой. Судя по тому, что очень часто из-за кордона в РПЛ привозят «мусор», а российские игроки за карьеру меняют по 7-8 клубов, агенты больше заботятся о пополнении своих банковских счетов, нежели о развитии российского футбола».