Вячеслав Колосков: Российский футбол как продукт малопривлекателен

Вячеслав Колосков рассказал о том, почему частные инвесторы не спешат вкладывать деньги в российские клубы.

«Все понимают, что нужно привлекать в российский футбол частные инвестиции, но никто не знает, как это сделать, – отметил бывший президент РФС в интервью для издания «Спорт уик-энд». – У нас минимальные доходы от телевидения, очень плохо продаются коммерческие права. За счет доходов от продажи билетов и атрибутики существенно пополняют бюджет, в лучшем случае, несколько клубов РПЛ. Между тем ничего нового мы не придумаем. Во всем мире есть всего три источника пополнения бюджета футбольных клубов: продажа коммерческих прав или привлечение спонсоров, доходы от телевидения и продажа билетов, атрибутики, а также кейтеринга в день матча. Многие зарубежные клубы существуют за счет продажи ведущих игроков, но сейчас в топ-лигах выступают всего два российских легионера, Александр Головин и Алексей Миранчук.

Одна из проблем в том, что серьезным инвесторам предлагают просто вложить деньги, а распределять их готовы уже занимающие какие-то посты в клубах менеджеры. Такого ни один бизнесмен не допустит. Тот же ВЭБ, который серьезно вложился в футбольный ЦСКА, поставил своих людей в состав совета директоров и правления клуба. Хотя как раз в ЦСКА и при Евгении Гинере был полный порядок с контролем за финансированием. Он ведь свои деньги вкладывал. Только далеко не везде готовы обеспечить прозрачность в футбольных клубах, а без этого никто деньги вкладывать не будет. Да и спонсоров, которые готовы к серьезным инвестициям, не видно. Маловато у нас энтузиастов, подобных Сергею Галицкому, который создал «Краснодар» из любви к футболу.

Почему? Российский футбол как продукт, к сожалению, малопривлекателен. Да и рекламный рынок у нас достаточно специфический. Неужели кто-то думает, что посредством футбола судостроительная компания будет рекламировать подводные лодки? Если сегодня обрубить бюджетное финансирование футбольных клубов, то выживет десяток команд, не больше».