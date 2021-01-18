Ростислав Мурзагулов: РПЛ надо не сворачивать, а расширять до 18 команд

Ранее стало известно, что в Доме футбола рассматриваются два варианта проведения чемпионата, но оба они подразумевают сокращение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 12. Пока сроки реализации данного проекта не прописаны.

– Буквально только что обсуждали это с болельщиками, и у нас появилась немного злая шутка по этому поводу – давайте тогда сократим РПЛ до двух команд, пусть Москва и Питер выясняют отношения между собой в суперсерии из 20 матчей. Наверное, коммерчески это будет очень эффективно, а то, что футбол в регионах полностью погибнет при таком сокращении, об этом, наверное, не думают те, кто эти вбросы делают.

Нашу лигу надо не сворачивать, а расширять до 18 команд, в таком случае клубы не будут бояться потерять очки в каждом матче и спуститься в зону вылета, – цитирует Мурзагулова Sport24.

После 19 туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.