Фил Невилл расстался с женской сборной Англии, чтобы возглавить «Интер Майами» Дэвида Бекхэма

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл официально покинул должность главного тренера женской сборной Англии.

Как сообщает британский телеканал Sky Sports, в ближайшее время 43-летний Невилл получит работу у своего бывшего товарища по «МЮ» Дэвида Бекхэма и возглавит команду MLS «Интер Майами».

Клуб из Флориды, одним из совладельцев которого является Бекхэм, дебютировал в главной футбольной лиге США в минувшем сезоне, занял десятое место в Восточной конференции и проиграл 0:3 «Нэшвиллу» в квалификации плей-офф.

С женской сборной Англии Фил Невилл работал с 2018 года.