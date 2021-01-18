«Касымпаша» арендовал у «Челси» Дринкуотера

Стамбульский «Касымпаша» на своем официальном сайте объявил о переходе 30-летнего английского полузащитника Дэнни Дринкуотера.

Турецкий клуб заключил с «Челси» договор аренды до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне футболист, ранее привлекавшийся в сборную Англии, не сыграл ни одного матча за главную команду лондонского клуба. В 2017 году трансфер Дринкуотера из «Лестера» обошелся «Челси» в 37,9 миллионов евро, но с тех пор Дэнни провел лишь 23 игры за синих, забив один гол.

По ходу сезона-2019/20 полузащитник выступал на правах аренды за «Бернли» и «Астон Виллу».

В данный момент «Касымпаша» занимает 15-е место в чемпионате Турции, набрав 22 очка в 17 матчах.