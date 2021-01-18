Гендиректор «Ротора»: Сокращение РПЛ? У нас ровный чемпионат – любой клуб может обыграть любого

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с сокращением команд в лиге с 16 до 12.

– Мне такая идея не сильно нравится, честно говоря. В таком случае у «Ротора» будет мало шансов остаться в РПЛ. Если это обосновано тем, что в лиге будет больше матчей с участием команд из первой шестерки – это может пойти на пользу российскому футболу. Но у нас ровный чемпионат, любая команда может обыграть любую. Поэтому решение о реформах должно быть продумано, – цитирует Рекечинского «Метарейтинг».

После 19 туров волгоградский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. От зоны прямого вылета команду отделяет лишь одно очко.