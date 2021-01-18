Бженчек уволен с должности главного тренера сборной Польши

Официальный сайт Польского футбольного союза объявил о том, что 49-летний Ежи Бженчек перестал исполнять обязанности главного тренера национальной команды Польши.

«Мы благодарны тренеру за более чем два года работы. Сейчас мы не будем спекулировать о том, что будет дальше. У нас два месяца до отборочных матчей чемпионата мира», – заявил пресс-секретарь ПФС Якуб Квятковский.

Бженчик возглавил сборную Польши в августе 2018 года и вывел команду в финальный турнир чемпионата Европы. Под его руководством поляки провели 24 матча, одержав 12 побед, пять раз сыграв вничью и потерпев семь поражений.

В отборочном турнире чемпионата мира 2022 года Польша выступит в одной группе с Англией, Венгрией, Албанией, Андоррой и Сан-Марино.