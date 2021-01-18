Экс-капитан «Амкара» Попов: Я бы порекомендовал Миранчуку никогда больше не возвращаться в РПЛ

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов выразил мнение, что атакующему полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку не стоит рассматривать вариант с возвращением в Российскую Премьер-лигу.

Пока 25-летний игрок лишь один раз попал в стартовый состав «бергамасков» – на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1), в котором хавбек отличился забитым голом. В общей сложности на счету россиянина 12 встреч и три мяча.

– Моя рекомендация Алексею – никогда больше не возвращаться в Россию как футболисту. У нас очень слабый чемпионат. И счастье не в деньгах. Квартиру и «Порше» можно всегда купить в любой стране, а титулы и турниры не продаются, – цитирует Попова «РБ-Спорт».

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива» за 14,5 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт. За железнодорожников он отыграл 228 матчей, забил 41 гол и отдал 46 ассистов. В 2018-м игрок стал чемпионом России.