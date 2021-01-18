Леонардо: Такие великие игроки, как Месси, всегда будут в списке трансферных целей «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо оценил возможный переход в парижскую команду нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Отметим, что 33-летний аргентинец хотел покинуть состав «сине-гранатовых» летом прошлого года, однако принял решение остаться в команде и отработать свой контракт до конца – соглашение форварда с клубом истекает 30 июня 2021 года.

– Такие великие игроки, как Месси, всегда будут в списке «ПСЖ». Однако в данный момент не стоит об этом говорить или мечтать. Пока мы не сели за стол переговоров, но если будет возможность подписать Лионеля, наше кресло будет зарезервировано, – приводит слова Леонардо France Football.

В нынешнем сезоне на счету Месси 14 голов и шесть ассистов в 22 матчах.