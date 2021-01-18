Дисциплинарный комитет ФИФА принял сторону Шкурина в конфликте с Федерацией футбола Белоруссии

Дисциплинарный комитет ФИФА отклонил требования Федерации футбола Белоруссии применить дополнительные санкции к нападающему ЦСКА Илье Шкурину.

По информации Sport24, 21-летний вызывался в молодежную сборную Белоруссии в сентябре на матчи квалификации к Евро-2021, однако затем он отказался выступать за национальную команду до тех пор, пока в стране не сменится власть

В связи с этим белорусская сторона исключила футболиста из всех составов национальных команд на следующий календарный год и лишила его отсрочки от воинской службы. Также они обратились в ФИФА, чтобы дополнительно наказать форварда, но организация приняла сторону игрока армейцев и сняла все обвинения.

Напомним, что Шкурин перешел в ЦСКА в январе 2020 года за 500 тысяч евро из «Динамо-Бреста», подписав четырехлетний контракт. В общей сложности он принял участие в 14 матчах, забив три гола.