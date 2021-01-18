Райола не принял предложение «Милана» о новом контракте Доннаруммы

Агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, отверг последнее предложение итальянской команды по поводу нового контракта с его клиентом.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «россонери» предложили 21-летнему игроку семь миллионов евро в год. В свою очередь, Райола настаивает на том, чтобы его подопечному платили на три миллиона евро больше.

Отмечается, что руководство красно-черных готов увеличить свое предложение лишь до восьми миллионов.

Доннарумма выступает за «Милан» с июля 2015 года. В общей сложности он принял участие в 226 матчах, в которых он пропустил 238 голов и 80 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.