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18 января 17:38
автор: Виктор Шарафудинов

Юрий Семин: Кто будет ходить на футбол, если не будут приезжать «Зенит», «Спартак» и ЦСКА?

Число участников чемпионата России могут сократить.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил против сокращения количества команд в РПЛ с 16 до 12.

«Это серьезный момент, очень сложный вопрос, – заявил в Семин в интервью для «Метарейтинга». – Но Германия, Англия и Испания никогда не меняли форматы проведения своих чемпионатов. Они играют по стандартным форматам, каждый с каждым. И это – лучшие мировые чемпионаты. В России мы должны следовать их примеру, решать свои вопросы и двигаться дальше. Нам нужно просто организовать лучше свое хозяйство!

У нас в стране много отличных стадионов, на которых должны играть хорошие команды. Кроме того, в России отличная посещаемость этих стадионов. Самое главное – не потерять то, что уже завоевано. А такими изменениями это запросто можно сделать. Кто будет ходить на футбол в регионах, если не будут приезжать «Зенит», «Спартак», ЦСКА? Никто! Мы потеряем все, что завоевали».

Возможная реформа чемпионата России предусматривает уменьшение количества участников турнира РПЛ до 12 команд. При этом шесть лучших клубов страны будут играть друг с другом по четыре раза за сезон. Существует и еще один вариант проведения чемпионата с использованием плей-офф.

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