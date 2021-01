Манджукич успешно прошел медосмотр и завтра подпишет контракт с «Миланом»

Football Italia сообщает, что Марио Манджукич успешно прошел медосмотр и завтра 19 января подпишет контракт с «Миланом» до завершения нынешнего сезона.

Задержка связана с тем, что директора клуба отправились в Кальяри, где сегодня вечером команда Стефано Пиоли проведет очередной матч чемпионата Италии.

Как уже сообщали ранее итальянские СМИ, в соглашении Манджукича и «Милана» будет прописана опция автоматического продления до лета 2022 года в том случае, если красно-черные пробьются в Лигу чемпионов.

C 2015 по 2019 годы хорватский нападающий провел 162 матча за «Ювентус», забив 44 гола и сделав 17 результативных передач.

В январе 2020-го Манджукич заключил контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», но уже в июле покинул команду и с тех пор находится в статусе свободного агента.

