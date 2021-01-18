«Интер» не хочет отдавать Эриксена в аренду «Тоттенхэму»

Как сообщает The Guardian, «Интер» всерьез намерен расстаться с датским плеймейкером, но хочет отдавать датского хавбека в аренду «Тоттенхэму», так как возвращение футболиста в Лондон спустя 12 месяцев после громкого перехода было бы неловким для всех заинтересованных сторон.

Отметим, что датчанин перешел в «Интер» в январе прошлого года за 27 миллионов евро после того, как отказался продлевать контракт с лондонским клубом.

Ранее сообщалось, что вновь поработать с полузащитником горит желанием и наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Добавим, в текущем сезоне 28-летний датчанин сыграл за «Интер» 13 матчей, не отметившись результативными действиями.