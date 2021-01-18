Леонардо: Мы не будем умолять Мбаппе и Неймара остаться в «ПСЖ»

Отметим, что соглашения обоих игроков с парижанами рассчитаны до 30 июня 2022 года.

– Я верю в то, что Неймар и Мбаппе убедились в амбициозности такого проекта, как «ПСЖ», за который выступают футболисты высокого уровня с большими амбициями. Нам необходимо провести переговоры с ними и прийти к согласию. Мы не будем умолять их остаться. В команде будут играть только те, кто действительно хочет защищать цвета нашего клуба. Однако у меня есть предчувствие, что нам удастся с ними договориться, – цитирует Леонардо France Football.

После 20 туров ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 42 очка. Что касается Лиги чемпионов, то парижане вышел из группы H с первой строчки и сыграет против «Барселоны».