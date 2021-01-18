Уилшир вернулся в «Борнмут»

Бывший центральный полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир вновь стал игроком «Борнмута», сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что 29-летний футболист подписал контракт до конца текущего сезона. В команде хавбек будет выступать под 11-м номером.
Напомним, Уилшир выступал за «Борнмут» в сезоне-2016/17 – тогда он провел 27 матчей, в которых он отдал два ассиста. Ранее игрок в период с 2008-го по 2018 год принадлежал «Арсеналу» – за «канониров» он провел 198 встреч, отличился 14 забитыми мячами и 30 результативными передачами.
За сборную Англии полузащитник провел 34 поединка (2 гола).
После 24 туров Чемпионшипа «Борнмут» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка.
#WilshereAnnounced ☑️ pic.twitter.com/PjszyhiYWX— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 18, 2021
источник: ФК «Борнмут»