Сергей Прядкин: Формат «12+12» не является единственным вариантом изменения лиги

- Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ. Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ, – «12+12». Это возможный, но далеко не единственный вариант, - цитирует Прядкина Sports.ru.

Напомним, что в декабре президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что формат РПЛ может измениться, так как, по его мнению, «30 матчей на протяжении сезона недостаточно, а игр с высокой интенсивностью мало».