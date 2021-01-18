Хунтелар близок к возвращению в «Шальке»

Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хунтелар находится в шаге от подписания контракта с «Шальке».
По информации Telegraaf, руководство амстердамской команды разрешило 37-летнему игроку пройти медицинское обследование в стане гельзенкирхенцев. В данный момент клубы находятся на завершающей стадии переговоров.
Тем самым, форвард хочет помочь «кобальтовым» сохранить прописку в чемпионате Германии. После 16 туров команда Кристиана Гросса занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.
Напомним, что Хунтелар выступал за «Шальке» в период с 2010-го по 2017 год. В общей сложности он принял участие в 240 матчах, забил 126 голов и отдал 35 ассистов. Ранее игрок защищал цвета «Милана», «Реала», ПСВ и «Херенвена».
В составе сборной Нидерландов нападающий провел 76 игр (42 гола).