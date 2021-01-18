Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Сигурдссон стал игроком украинского «Руха»

Пресс-служба львовского «Руха» сообщила о подписании контракта с центральным защитником сборной Исландии Рагнаром Сигурдссоном.

Отмечается, что 34-летний игрок подписал с командой соглашение до 30 июня 2021 года с возможностью продления еще на год. В новой команде футболист будет выступать под 22-м номером.

Последним клубом в карьере Сигурдссона был «Копенгаген». Ранее защитник играл в составе трех команд РПЛ – «Краснодара», «Ростова» и «Рубина». На счету исландца 120 матчей в рамках чемпионата России, в которых он забил два гола и отдал два ассиста.

За национальную команду футболист отыграл 96 встреч (5 голов).

После 13 туров Украинской премьер-лиги «Рух» располагается в зоне вылета, находясь на 12-м месте в турнирной таблице с девятью очками.