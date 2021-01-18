Андрей Аршавин: Я против сокращения числа команд в РПЛ, но может стоит продумать систему плей-офф

- Изменения изменениям рознь. Я против того, чтобы уменьшалось количество команд, хотя я знаю, что у моего клуба другая позиция. Сейчас говорю от себя лично. Должно быть 16-18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах. Может быть, стоит продумать систему плей-офф. Когда у нас был полуторный чемпионат и играли в восьмерке, я как раз это застал, это было интересно для зрителей и игроков, - сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что накануне президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что в организации рассматривают сразу несколько новых форматов проведения турнира с целью усиления спортивной и коммерческой привлекательности соревнования.

В декабре президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что формат РПЛ может измениться, так как, по его мнению, «30 матчей на протяжении сезона недостаточно, а игр с высокой интенсивностью мало».