Златан Ибрагимович: Рад, что Манджукич подписал контракт с «Миланом», будем вдвоем пугать соперников

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, что он рад приезду Марио Манджукича.

- У нас все хорошо, мы почти на полпути к чемпионству. Сейчас начинаются самые сложные игры. Это будет очень трудный путь, но с Манджукичем, Мейте, я не знаю, приедет ли еще кто.

Рад, что Манджукич подписал контракт с «Миланом». Теперь вдвоем будем пугать наших соперников, - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Также швед ответил на вопрос о возможном продлении контракта с итальянским клубом:

- Это зависит от него, от Паоло (Мальдини). Я очень счастлив в «Милане». Это возвращение сильно изменило меня. Я очень счастлив здесь.