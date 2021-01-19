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19 января 02:00

Златан Ибрагимович: Рад, что Манджукич подписал контракт с «Миланом», будем вдвоем пугать соперников

В понедельник «Милан» обыграл в гостях «Кальяри» (2:0) благодаря дублю шведского форварда.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, что он рад приезду Марио Манджукича.

- У нас все хорошо, мы почти на полпути к чемпионству. Сейчас начинаются самые сложные игры. Это будет очень трудный путь, но с Манджукичем, Мейте, я не знаю, приедет ли еще кто.

Рад, что Манджукич подписал контракт с «Миланом». Теперь вдвоем будем пугать наших соперников, - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Также швед ответил на вопрос о возможном продлении контракта с итальянским клубом:

- Это зависит от него, от Паоло (Мальдини). Я очень счастлив в «Милане». Это возвращение сильно изменило меня. Я очень счастлив здесь.

Отметим, что в «Милане» пока официально не сообщали о подписании контракта с Манджукичем. Форвард находится в статусе свободного агента, а его последним клубом был катарский «Аль-Духаиль», который хорват покинул в июле прошлого года.

Добавим, что «Милан» после победы над «Кальяри» в матче 18-го тура чемпионата Италии набрал 43 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А.

источник: Football Italia
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