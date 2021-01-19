Алаба согласовал контракт с «Реалом» на четыре года

Защитник «Баварии» Давид Алаба покинет мюнхенской гранд. Как сообщает Marca, он договорился о переходе в мадридский «Реал».

По данным источника, стороны согласовали трудовой договор, рассчитанный на четыре года. Зарплата игрока составит 11 млн евро за сезон.

Отмечается, что 28-летний австриец уже прошел медосмотр в присутствии представителя «Реала» и присоединится к «сливочным» летом 2021 года на правах свободного агента.

Ранее «Бавария» объявила, что футболист отказался продлевать трудовой договор. Его не устроили финансовые условия контракта.

Добавим, что 28-летний защитник играет за основу немецкого гранда с 2010 года. В текущем сезоне он провел 22 матча, забил один гол и отдал один голевой пас.