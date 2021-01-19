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19 января 10:57
автор: Артур Гичунцев

Директор компании Urus Advisory исключил проведение Евро-2020 в привычном формате

Турнир стартует 11 июня 2020 года.

Директор московского офиса консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин высказался о проведении Евро-2020, отметив, что пандемия коронавируса может вынудить футбольные власти изменить привычный формат.

«До лета остается не так много времени, и пока темпы вакцинации не позволяют предполагать, что к моменту начала чемпионата будет достигнута критическая масса вакцинированных, которая позволит уверенно утверждать, что массовые мероприятия без ограничений не приведут к новой волне заражений. Здесь также приходится учитывать, что:

– Футбольным чиновникам нужно принимать решения по принципу «чем раньше, тем лучше». То есть определяющим моментом будет начало весны.

– Страны борются с коронавирусом на национальном уровне (т.е. даже внутри ЕС практики условной Италии отличаются от практик Германии), соответственно, все страны подойдут к моменту принятия решения с разным багажом. И равносильно условный Азербайджан может быть в «желтом» режиме международных перемещений, а условная Россия — в «красном».

Так как сыграть все эти факторы невозможно физически, линией отсечения станет худшая из возможных картин».

Любой отказ от проведения в некоторых городах в пользу других имеет заведомо арбитражную природу и будет раскритикован «отказниками». Например, в городе А на момент принятия решения больше заболевших, чем в городе Б, но лучше динамика выздоровлений, меньше летальных случаев и более оперативная вакцинация – какой из двух городов выбрать? А если через неделю вышло обновление статистики, в город Б завезли вакцины, а в А они закончились?

Поэтому отступление от заданного формата, вероятнее всего, может быть только полным (т.е. или играем в 12 городах Европы, или в ограниченном количестве в одной стране). Исключение отдельных городов возможно лишь в том случае, если обстановка в них сильно отличается в худшую сторону по сравнению с большинством других городов, что тоже возможно», – цитирует Панина Sport24.ru.

источник: Sport24.ru
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