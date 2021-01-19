Мицуки Сайто: Уровень чемпионата России выше, чем Японии, Португалии или Бельгии (видео)

Японский полузащитник Мицуки Сайто, арендованный «Рубином», рассказал о том, почему принял предложение казанского клуба, а также поделился своими представлениями о РПЛ и о России в целом.

«Это мой первый европейский опыт. Я бывал в Казани во время чемпионата мира, немного знаком с городом и командой. Здесь отличный тренер, он работал с моим соотечественником Кейсуке Хондой, знаком с азиатским футболом, так что я сделал выбор в пользу «Рубина».

Я общался с Кенто Хасимото. Он сказал, что в России все отлично, хорошая лига, очень холодно, но, несмотря на это, ему все нравится.

Какое у меня представление о РПЛ и о России в целом? Очень жесткая лига, с хорошей интенсивностью и с очень холодной зимой. Думаю, что уровень чемпионата высокий, выше, чем в Японии, или, например, в Португалии или Бельгии. Что касается России, то я всегда считал, что россияне очень немногословны и не очень любят азиатскую внешность. Но я понимаю, что это на самом деле не так. Когда я приехал в команду, все оказались очень приветливыми.

Хочу, чтобы команда поднималась выше в турнирной таблице, а у меня было пять голов и пять голевых передач в этом сезоне», - рассказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

🇯🇵 «Я думаю, что уровень чемпионата России гораздо выше, чем Португалии, Японии и Бельгии»



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▶️ https://t.co/eKDIDwywmJ pic.twitter.com/KbKzU1CzSY — «Рубин» Казань (@fcrk) January 19, 2021

Напомним, «Рубин» арендовал Сайто у «Сенан Бельмаре» на полтора года. В текущем сезоне футболист провел за японский клуб 32 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Добавим, что Сайто имеет опыт выступления за юношескую и молодежную сборные Японии.

«Рубин» в 19 турах набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.