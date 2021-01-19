Геркус подтвердил, что не будет участвовать в выборах президента ФНЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что принял решение не участвовать в выборах президента ФНЛ.

«Вы знаете, что я намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФНЛ и участвовать в выборах. Была проведена большая подготовительная работа, получено предварительное согласие поддержать меня от 2/3 клубов Лиги, 3 клуба были готовы выдвинуть мою кандидатуру для официального участия в выборах. Мною была подготовлена интересная, на мой взгляд, предвыборная программа развития Лиги.

Однако, в минувшую пятницу ситуация резко поменялась. Насколько я понимаю, в РФС возобладал курс на немедленные изменения в профессиональном футболе. В частности, на изменения формата, количества участников, структуры соревнований. На объединение ФНЛ с ПФЛ и, возможно, с другими лигами. В связи с этим поменялся и настрой в уважаемых мной клубах.

На реализацию этого курса РФС выдвинул своего Генерального секретаря Александра Александровича Алаева. Желаю ему успеха!

Несмотря на то, что я принял решение в этих обстоятельствах не участвовать в выборах, тем не менее, убежден, что идеология, и идеи, которые я закладывал в свою программу могут быть использованы для общего блага. Одно другого совершенно не исключает. Поэтому я представляю ее, как и собирался, всеобщему вниманию. Таким образом выборы, пусть и с понятным финалом, сыграют свою основную роль и станут точкой обсуждения насущных проблем нашего футбола», - написал Геркус в своем телеграм-канале.