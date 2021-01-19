Денис Глушаков: Промес многое сделал для «Спартака», но нужно понять, хочет ли он возвращаться

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию об интересе москвичей к форварду «Аякса» Квинси Промесу.

«Квинси вписал свое имя в историю клуба, многое сделал для команды, но нужно понять, хочет ли он сам сейчас возвращаться в «Спартак». Тем более что у него действующий контракт и есть другие сопутствующие моменты.

Зимой всегда появляется множество трансферных новостей: все куда-то переходят, а потом оказывается, что это были слухи, переговоры, вбросы. Обычная история. Читал и про Промеса, но не могу сказать, на каких ролях он сейчас в «Аяксе», редко смотрю чемпионат Голландии.

Если он в итоге вернется в Россию, будет интересно – он всегда был отличным футболистом и человеком, «Спартаку» от этого точно хуже не будет», – цитирует Глушакова Sport24.ru.

Напомним, будучи игроком «Спартака», Промес стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе москвичей он провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 голевых паса.