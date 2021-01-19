Дмитрий Крамаренко: Не могу вспомнить такого президента, как Гинер. Он человек слова

Бывший голкипер ЦСКА Дмитрий Крамаренко, ставший тренером вратарей московского клуба, высказался в адрес президента армейцев Евгения Гинера.

«За все свое время работы в футболе такого президента клуба, как Евгений Гинер, я не могу вспомнить. Евгений Леннорович – человек слова, который всегда переживает за команду, целиком поглощен ее проблемами.

Меня пригласили в тот коллектив в последний момент, президент принял меня очень доброжелательно, хотя никогда раньше мы не встречались. По-отечески обнял, сказал: «Георгич тебе доверяет, я уверен, что все будет в порядке». И такое его отношение к команде, к футболистам сохранилось и по сегодняшний день, это просто удивительно!

А о выигранном трофее могу сказать, что нам было очень приятно завоевать его, поскольку побед у армейцев на тот момент давно не было. Конечно же, все мы с удовольствием вспоминаем те годы», – заявил специалист клубной пресс-службе.

Добавим, что Крамаренко выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2003 год и отыграл три матча. Также в его карьере были «Динамо», «Торпедо», «Алания», «Балтика» и «Ахмат».