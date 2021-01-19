Фрэнк Лэмпард: Томори может уйти в аренду

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что защитник Фикайо Томори может перейти в другой клуб на правах аренды.

«Фикайо - развивающийся игрок. В прошлом сезоне у нас было четыре центральных защитника, мы не могли использовать всех в одной игре. В этом году их пять, поэтому кто-то точно не будет получать регулярную игровую практику. Именно поэтому Томори может уйти в аренду, ему нужно продолжать прогрессировать. Он очень сильно прибавил за то время, что я в команде, и это продолжится, если мы найдем лучший выход для него», - цитирует Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, 23-летний Томори является воспитанником «Челси». В текущем сезоне защитник провел два матча в Кубке Английской лиги и по разу появлялся на поле в играх чемпионата и Кубка страны. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 2024 года.

Добавим, что ранее СМИ сообщали о том, что в услугах Томори заинтересован «Милан».