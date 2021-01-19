Жоаозиньо: После матча со «Спартаком» мне и моей семье поступали угрозы

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о том, при каких обстоятельствах сталкивался с расизмом.

«Бывает, когда на поле с трибун кричат «у-у-у». Это не часто, но бывает. Причем это делали фанаты «Спартака»: когда я играл в «Краснодаре», они ухали, потом в «Динамо» - то же самое. Это меня не обижает, гораздо обиднее, когда в лицо говорят, что ты - обезьяна, ты - негр. Кстати, после матча со «Спартаком» мне в директ присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье.

Писали, что я обезьяна, что я такой, сякой... Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался», - рассказал футболист в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в матче 18-го тура РПЛ, который состоялся 12 декабря прошлого года, «Сочи» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. После финального свистка в подтрибунном помещении разгорелся конфликт с участием представителей обеих команд.

Добавим, что в текущем сезоне Жоаозиньо провел за «Сочи» 19 матчей и сделал три результативные передачи.