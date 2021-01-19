Новым главным тренером «Торино» назначен Никола

Новым главным тренером «Торино» стал Давиде Никола, сообщает пресс-служба клуба.
🤝 | @DavideNicolaOff allenatore del Toro— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 19, 2021
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Последним место работы специалиста был «Дженоа», который под руководством 47-летнего наставника в прошлом сезоне занял 17-е место в Серии А.
В 18 проведенных матчах «Торино» набрал 13 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. 22 января туринцы сыграют в гостях против «Беневенто».