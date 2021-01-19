Крамаренко – о назначении в ЦСКА: Акинфеев сыграл решающую роль в моем приглашении

Новый тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился эмоциями от первой тренировки в столичном клубе.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство клуба, главного тренера Виктора Ганчаренко, а также Игоря Акинфеева за решение пригласить меня на пост тренера вратарей. Это очень почетно, учитывая тот факт, что ПФК ЦСКА – клуб с большими традициями и всегда борется за самые высокие места.

Тренировка прошла хорошо. Отрадно, что наряду с Игорем, которого я считаю лучшим вратарем России, в Кампоаморе сейчас наши воспитанники, Слава и Данька. Их тоже знаю не понаслышке, поскольку года три назад трудился в армейской академии. С тех пор они подросли в прямом и переносном смысле. В течение месяца сборов нас ожидает тщательная и, надеюсь, плодотворная и интересная работа.

Думаю, сложностей не возникнет. С Игорем Акинфеевым испытываем друг к другу уважение, я помню его еще молодым, ему было 16-17-лет, а я в то время был в роли опытного голкипера. Еще раз повторю, что это вратарь № 1 в России, дай Бог ему здоровья. Надеюсь, с его профессионализмом он будет еще долго радовать всех нас. Когда предлагалась моя кандидатура, именно Игорь сыграл в моем приглашении решающую роль», – цитирует специалиста пресс-служба армейцев.

Добавим, что Крамаренко выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2003 год и отыграл три матча. Также в его карьере были «Динамо», «Торпедо», «Алания», «Балтика» и «Ахмат».