«Атлетико» хочет продлить контракт с Симеоне до 2024 года

«Атлетико» рассчитывает продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне, сообщает AS.

По информации источника генеральный директор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль Марин уже сообщил аргентинскому специалисту о желании подписать новое соглашение, рассчитанное до конца 2024 года. Отмечается, что Симеоне также заинтересован в продолжении работы в «Атлетико» и готов пойти на понижение зарплаты понимая, что клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, аргентинец возглавил «матрасников» в январе 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также дважды играла в финале Лиги чемпионов.