Алаба еще не определился со своим будущим и ведет переговоры с пятью клубами

Защитник «Баварии» Давид Алаба еще не принял решение о том, в каком клубе продолжит карьеру.

Как сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд, австриец ведет переговоры с «Реалом», «Барселоной», обоими манчестерскими клубами и «ПСЖ». Источник опровергает информацию о том, что футболист уже договорился о подписании четырехлетнего контракта с «королевским клубом».

Sky sources: There is NO decision about the future of David Alaba yet. Real Madrid made a big offer, but there is nothing agreed. Talks with the biggest clubs in Europe (Real, Barcelona, PSG, City, United ) ongoing. The final decision will be taken in spring #TransferUpdate 1/3 pic.twitter.com/HFDzJJ5dHF