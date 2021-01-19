Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не будет покупать футболистов зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб не будет приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Мы не будем никого подписывать во время зимнего трансферного окна. Мы завершим сезон с теми игроками, которые у нас уже есть», - цитирует Гвардиолу beIN Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 35 очков. При этом по потерянным очкам «горожане» лидируют в чемпионате, так как отстают от «Манчестер Юнайтед» на два очка и имеют одну игру в запасе.