«Фратрия» выступила с заявлением против антиковидных паспортов

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило против введения антиковидных паспортов для посещения матчей РПЛ.

«В прессе появилась информация о том, что власти Уфы планируют осуществлять запуск зрителей на футбольные матчи по прививочным паспортам или медицинским справкам.

Мы считаем, что такая инициатива не может быть одобрена и использована в цивилизованном обществе.

Сегрегация общества и болельщиков по принципу перенесенных или не перенесенных заболеваний может привести к серьезным последствиям.

Мы считаем, что нельзя делить людей и предоставлять те или иные блага и преференции тем, кто чем-то переболел или был от чего-то привит. В таком случае мы рискуем дойти до абсурдных ситуаций с предматчевыми диспансеризациями болельщиков, желающих попасть на футбол.