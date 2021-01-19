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19 января 16:02
автор: Юрий Нечаев

«Фратрия» выступила с заявлением против антиковидных паспортов

Власти Башкирии разрешили обладателям антиковидных паспортов посещать матчи без ограничения социальной дистанции.

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило против введения антиковидных паспортов для посещения матчей РПЛ.

«В прессе появилась информация о том, что власти Уфы планируют осуществлять запуск зрителей на футбольные матчи по прививочным паспортам или медицинским справкам.

Мы считаем, что такая инициатива не может быть одобрена и использована в цивилизованном обществе.

Сегрегация общества и болельщиков по принципу перенесенных или не перенесенных заболеваний может привести к серьезным последствиям.

Мы считаем, что нельзя делить людей и предоставлять те или иные блага и преференции тем, кто чем-то переболел или был от чего-то привит. В таком случае мы рискуем дойти до абсурдных ситуаций с предматчевыми диспансеризациями болельщиков, желающих попасть на футбол.

В очередной раз мы наблюдаем как самые необдуманные, а порой и абсурдные инновации в первую очередь испытываются именно на любителях футбола, что в свою очередь также вызывает у нас недоумение», - говорится в заявлении «Фратрии» в твиттере.

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