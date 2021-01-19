Месси дисквалифицирован на два матча за удаление в финале Суперкубка Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за красную карточку, полученную в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3), сообщает As.
Таким образом, аргентинец пропустит игру 1/16 финала Кубка страны против «Корнельи» и встречу 20-го тура Примеры с «Эльче».
Напомним, «Барселона» в дополнительное время проиграла «Атлетику» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3. На 120-й минуте Месси ударил по голове форварда соперника Асьера Вильялибре. После видеопросмотра главный арбитр показал аргентинцу прямую красную карточку, которая стала для Лео первой, полученной в играх за «Барсу».
источник: AS