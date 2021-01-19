Месси дисквалифицирован на два матча за удаление в финале Суперкубка Испании

Варламов не пропускает 120 минут, а Свечников забил уже в три раза больше Овечкина (видео)

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов оформил свой второй "сухарь" в НХЛ-2021, а шайба и голевой пас Андрея Свечникова принесли победу «Каролине».