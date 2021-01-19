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19 января 16:25
автор: Юрий Нечаев

Месси дисквалифицирован на два матча за удаление в финале Суперкубка Испании

Красная карточка, полученная в игре против «Атлетика», стала для аргентинца первой в «Барселоне».

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за красную карточку, полученную в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3), сообщает As.

Таким образом, аргентинец пропустит игру 1/16 финала Кубка страны против «Корнельи» и встречу 20-го тура Примеры с «Эльче».

Напомним, «Барселона» в дополнительное время проиграла «Атлетику» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3. На 120-й минуте Месси ударил по голове форварда соперника Асьера Вильялибре. После видеопросмотра главный арбитр показал аргентинцу прямую красную карточку, которая стала для Лео первой, полученной в играх за «Барсу».

источник: AS
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