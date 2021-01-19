Защитник «Ротора» Гогуа заразился коронавирусом

Футбольный агент Дмитрий Селюк. представляющий интересы защитника «Ротора» Седрика Гогуа, сообщил, что его клиент сдал положительный тест на коронавирус.

«У Гогуа коронавирус, который показал компьютер перед полетом. У него положительный тест, поэтому его остановили и вернули. Сейчас он на карантине в Кот-д’Ивуаре. Естественно, он хочет поскорее вернуться и начать тренироваться», - цитирует Селюка Sport24.ru.

Гогуа перешел в «Ротор» из ЦСКА на правах аренды в августе 2020 года. В текущем сезоне защитник провел за волгоградский клуб 14 матчей, не отметившись результативными действиями.