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19 января 17:00
автор: Юрий Нечаев

Дмитрий Комбаров: Конечно, Промес усилил бы «Спартак»

Голландец провел за красно-белых 135 матчей.

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил уверенность в том, что нападающий «Аякса» Квинси Промес смог бы усилить «Спартак».

«Конечно, Промес усилил бы «Спартак». Я точно знаю, что он был счастлив в «Спартаке». Как футболист он во многом вырос в московском клубе. Было много хороших и позитивных моментов: чемпионство, суперкубок.

Промес хорошо и быстро адаптировался в России, так как он коммуникабельный человек. Думаю, он бы с удовольствием вернулся», - приводит слова Комбарова Sport24.ru.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего за московский клуб он провел 135 матчей, забил 66 голов и сделал 33 результативные передачи.

Голландец помог красно-белым выиграть чемпионат и Суперкубок России.

источник: Sport24.ru
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