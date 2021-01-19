«Барселона» подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Месси

«Барселона» собирается подать апелляцию на дисквалификацию нападающего Лионеля Месси, сообщает пресс-служба каталонцев.

ℹ️ FC Barcelona to appeal Messi suspension — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 19, 2021

Форвард был удален в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3). На 120-й минуте Месси ударил по голове нападающего соперника Асьера Вильялибре. После видеопросмотра главный арбитр показал аргентинцу прямую красную карточку, которая стала для Лео первой, полученной в играх за «Барсу».

В том случае, если протест каталонцев будет отклонен, Месси пропустит игру 1/16 финала Кубка Испании против «Корнельи» и встречу 20-го тура Примеры с «Эльче».